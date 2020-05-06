التلفزيون الفنزويلي يبث إفادات الأمريكي المتهم بمحاولة الانقلاب على مادورو

بث التلفزيون الفنزويلي الرسمي إفادات الأمريكي، لوك دينمان، المحتجز في فنزويلا، والذي تقول السلطات الفنزويلية إنه من "المرتزقة" الذين دبروا محاولة انقلاب على الرئيس نيكولاس مادورو.

وفي لقطات الفيديو، التي بثها التلفزيون الفنزويلي اليوم الأربعاء، اعترف دينمان بعمله لصالح شركة Silvercorp الأمنية الأمريكية الخاصة برئاسة العنصر السابق في القوات الخاصة الأمريكية، جوردان غودرو.

🇻🇪Aquí la declaración del mercenario estadounidense Luke Denman, detenido por pescadores del pueblo de #Chuao en Venezuela.

🔴Afirma que quien comanda a Jordan Goudreau es el Presidente @realDonaldTrumppic.twitter.com/3KTUe9I0yR — Leonel Retamal Muñoz (@LeonelTeleSUR) May 6, 2020

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وكشف دينمان أن الخطة كانت تتلخص في اختطاف مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة على متن طائرة، وأن التعليمات التي تلقاها كانت تقضي بـ "السيطرة" على المطار، مؤكدا أنه وصل إلى فنزويلا على متن قارب من كولومبيا.

وأشار الأمريكي المحتجز إلى أن جوردان تلقى أوامر بشأن العملية من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

من جهته، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كلمة ألقاها عقب بث اعترافات الأمريكي، إن المواطنين الأمريكيين الذين تم احتجازهما أثناء إحباط محاولة الانقلاب، سيحاكمان أمام محكمة مدنية في فنزويلا.

وجدد مادورو اتهاماته للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ووزير الخارجية، مايك بومبيو والرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

#Venezuela🇻🇪 government releases mugshots of 2 American detainees, calling them "U.S. trainers"

Interesting, they are not called "mercenaries", "contractors" or anything suggesting an active role in battle#ThisIsVzlapic.twitter.com/6ngaESryNZ — stefano pozzebon (@StePozzebon) May 5, 2020

وكانت فنزويلا قد أعلنت عن إحباط محاولة انقلاب يوم الأحد الماضي، وإلقاء القبض على اثنين من "المرتزقة" الأمريكيين.

ونفت الولايات المتحدة وكولومبيا صلتهما بالعملية التي استهدفت مادورو.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة اتهمت الرئيس الفنزويلي وعددا من كبار المسؤولين في السلطة بالتورط في تجارة المخدرات، وحددت مكافآت مالية مقابل معلومات تساعد في اعتقالهم.

المصدر: وسائل إعلام فنزويلية + رويترز