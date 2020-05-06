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بيلوسي: على ترامب أن يرتدي كمامة

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بيلوسي: على ترامب أن يرتدي كمامة
AFP
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ودونالد ترامب
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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنه يتعين على رئيس البلاد دونالد ترامب أن يرتدي كمامة، حتى يكون قدوة حسنة للشعب الأمريكي في زمن جائحة كورونا.

وفي حديثها مع قناة MSNBC، اليوم الأربعاء، قالت بيلوسي إن "غرور" الرئيس يمنعه من اتباع تعليمات السلامة في زمن الوباء، ومن بين هذه التعليمات ارتداء قناع واق أثناء التواجد في الأماكن العامة.

ورفض ترامب ارتداء الكمامات في ظهوره العلني المتكرر، على الرغم من أن إدارته نصحت المواطنين في الشهر الماضي بوضع أقنعة واقية على الوجه للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس.

من جهتها، التزمت بيلوسي بارتداء الكمامة في الأسابيع الأخيرة، باستثناء الأوقات التي كانت تجري فيها ندوات صحفية أو تتحاور مع قنوات تلفزيونية.

المصدر: The Hill

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