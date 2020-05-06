بريطانيا تسجل 649 وفاة جديدة بفيروس كورونا وعدد الإصابات يتجاوز 200 ألف حالة

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 649 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، مع تجاوز حصيلة الإصابات المؤكدة عتبة 200 ألف حالة.

وأفاد وزير البناء وشؤون الأقاليم والإدارة المحلية، روبيرت جينريك، في مؤتمر صحفي، بارتفاع عدد الوفيات جراء عدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 649 حالة، لتصل إلى نقطة 30076 متوفيا.

وتمثل الحصيلة الجديدة تراجعا طفيفا في معدل الوفيات على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، إلا أنها تشير إلى أن وتيرة زيادة هذا العدد في بريطانيا لا تزال سريعة، حيث سجلت في البلاد يوم 1 مايو 739 حالة، وفي 2 مايو 621، وفي 3 مايو 315، وفي 4 مايو 288، وفي 5 مايو 693.

كما ذكر جينريك أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع بواقع 6111 حالة، استمرارا للتوجه نحو زيادة هذا المعدل مقارنة مع الوضع في نهاية أبريل وأوائل مايو، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى مستوى 201101 حالة.

وتخطت بريطانيا، أمس الثلاثاء، بالتالي إيطاليا من حيث عدد الوفيات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19، وأصبحت الدولة الثانية في هذه القائمة، فيما تحتل المملكة المتحدة الموقع الرابع من حيث حصيلة الإصابات.

وعلى الرغم من أن المعدلات لا تزال مرتفعة، إلا أن سلطات البلاد بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أعلنت سابقا عن تجاوز ذروة الجائحة في المملكة المتحدة.

المصدر: وكالات