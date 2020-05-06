الإصابات بكورونا في إفريقيا تقترب من الـ50 ألفا والوفيات تلامس الألفين

تقترب حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إفريقيا من عتبة الـ50 ألفا، فيما تحتفظ دول عربية بالصدارة في قائمة دول القارة الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات جراء الوباء.

وأكدت المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في القارة السمراء بلغ حتى الآن 49352 حالة على الأقل، بما فيها أكثر من 16 ألف حالة شفاء.

وتتصدر جمهورية جنوب إفريقيا قائمة أكبر بؤر الفيروس في القارة، بـ7572 إصابة مؤكدة، وتليها مصر (7201 إصابة) والمغرب (5382) الجزائر (4838) ونيجيريا (2950) وغانا (2719) والكاميرون (2265).

في الوقت نفسه، تلامس حصيلة ضحايا الوباء في إفريقيا عتبة الألفي وفاة، وبلغت حتى الآن 1959 وفاة على الأقل.

وتحتل الجزائر ومصر والمغرب المراتب بين الأولى والثالثة في القائمة السوداء الإقليمية، بـ470 و452 و182 وفاة جراء كورونا على التوالي، وتليها جنوب إفريقيا (148 وفاة) والكاميرون (108) ونيجيريا (98).

وبشكل عام، سجلت في العالم حتى الآن 3682968 إصابة بالفيروس التاجي، وتوفى 257906 من هؤلاء المرضى، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

المصدر: RT