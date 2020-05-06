وفاة واحدة وأقل من 50 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية وفاة واحدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتبلغ حصيلة ضحايا الوباء في البلاد 238 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد ارتفع منذ أمس بـ43 حالة جديدة وأصبح 16314 إصابة، بما في ذلك 10527 حالة شفاء.

وأشارت الوزارة إلى أن 90 مريضا لا يزالون في حالة خطرة، 70 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتباطأت وتيرة انتشار كورونا في إسرائيل بشكل لافت في الآونة الأخيرة، وشرعت الحكومة في تخفيف القيود المفروضة لردع الوباء.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل