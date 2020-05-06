طوكيو تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا

سجلت اليابان، اليوم الأربعاء، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو، في انخفاض لأعداد الإصابات لليوم الخامس على التوالي.

وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي ، في رسالة بثها التلفزيون، إن اليابان، دون اللجوء إلى فرض الغرامات على السكان، تمكنت من تجنب "انفجار" في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، كما حدث في الدول الغربية.

وقال رئيس الوزراء إنه بعد شهر من تطبيق نظام الطوارئ، انخفض عدد الإصابات في اليوم من 700 إلى 200.

ومدد رئيس الوزراء، شينزو آبي، يوم الاثنين حالة الطوارئ على مستوى البلاد حتى 31 مايو أيار، قائلا إن معدلات العدوى لم تنخفض بشكل كاف يبرر إنهاء الإجراءات الإحترازية.

وسجلت اليابان حتى الآن 556 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس، وتجاوز عدد الإصابات 15 ألف إصابة.

المصدر: سبوتنيك