رئيس بيرو: عدد إصابات كورونا تجاوز 50 ألفا

قال رئيس بيرو مارتن فيزكارا، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز 50 ألفا.

وذكر الرئيس في مؤتمر صحفي في العاصمة ليما، أنه تم رصد 51189 حالة إصابة إجمالا وأكد حدوث 1444 حالة وفاة بسبب كورونا.

وكانت بيرو من أوائل دول أمريكا اللاتينية التي فرضت إجراءات عزل عام لمنع الفيروس من الانتشار، ومع هذا تضاعف فيها عدد الحالات المؤكدة خلال 10 أيام حتى أصبحت ثاني أشد دول المنطقة تضررا بعد البرازيل.

المصدر: رويترز