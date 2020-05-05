ترامب: سنقدم تقريرا دقيقا جدا حول أصل فيروس كورونا المستجد في الوقت المناسب

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إدارته ستقدم تقريرا "دقيقا" حول تفاصيل أصل فيروس كورونا المستجد، وسط زيادة حدة اتهامات الولايات المتحدة للصين بتحمل المسؤولية عن الجائحة.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض: "سنقدم تقريرا دقيقا جدا حول هذا الموضوع في الوقت المناسب".

وشدد ترامب على أنه كان يجب على الصين إبلاغ الولايات المتحدة بتسجيل التفشي فورا بعد بدئه، مبينا أنه لم يبحث هذا الموضوع حتى الآن مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة إلى الصين، متهمة إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل السلطات الصينية مع هذا الموضوع.

وأعلن ترامب، الخميس الماضي، أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر معهد الفيروسات بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك، إلا أن الاستخبارات الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية أكدتا أن لهذه السلالة أصل طبيعي.

المصدر: رويترز + وكالات