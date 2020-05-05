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حصيلة ضحايا جائحة كورونا تواصل ارتفاعها في ألمانيا

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حصيلة ضحايا جائحة كورونا تواصل ارتفاعها في ألمانيا
Reuters
ألمانيا
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا و139 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية في ألمانيا.

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وبحسب البيانات، اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 685، إلى 163860 إصابة، كما ارتفع عدد الوفيات بواقع 139، إلى 6831.

وسجل أكبر عدد من الإصابات في بافاريا - 43162، وشمال الراين- وستفاليا - 33728، وبادن-فورتمبيرغ - 32482، وفي برلين تم تسجيل 6042 حالة إصابة.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس نية الحكومة الألمانية تمديد إجراءات الفحص على حدودها حتى 15 مايو الجاري.

المصدر: وكالات

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