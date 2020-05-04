"نيويورك تايمز": تقرير داخلي لإدارة ترامب يتوقع وفاة 3 آلاف شخص يوميا بكورونا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن إدارة البيت الأبيض أعدت تقريرا يعكس السيناريو المرتقب لتطور جائحة فيروس كورونا المستجد تشير إلى مضاعفة عدد الوفيات بالمرض على أساس يومي.

ونقلت الصحيفة أن التقرير الداخلي يتوقع أن تسجل الولايات المتحدة، حسب تقديرات إدارة الرئيس دونالد ترامب، نحو 3 آلاف وفاة يوميا بحلول يونيو المقبل، جراء عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقالت "نيويورك تايمز" إن التقرير تم إعداده من قبل محللين في وزارتي الأمن الداخلي والصحة والخدمات العامة، ويشمل نموذجا مرتقبا لتطور الجائحة في البلاد، ويتوقع أن حصيلة الإصابات اليومية في أوائل يونيو ستبلغ 200 ألف حالة، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى إطلاق الإجراءات العامة لإعادة فتح اقتصاد الولايات المتحدة.

لكن البيت الأبيض نفى صحة هذا التقرير وقال إن هذه الوثيقة ليست تابعة له "ولم يتم تقديمها إلى فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا أو فحصها بين الوكالات".

وأشار البيت الأبيض إلى أن "هذه البيانات لا تعكس أي من النماذج التي وضعها فريق العمل أو البيانات التي حللها".

وأضاف: "إن إرشادات الرئيس المرحلية لفتح أمريكا مرة أخرى هي مقاربة علمية وافق عليها كبار خبراء الصحة والأمراض المعدية في الحكومة الفيدرالية. وتظل صحة الشعب الأمريكي على رأس أولويات الرئيس ترامب، وسيستمر ذلك بينما نراقب جهود الولايات لتخفيف القيود".

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ1199122 حالة وحصيلة الوفيات جراءه بـ69035 حالة.

المصدر: نيويورك تايمز + وكالات