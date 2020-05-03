مصرع 6 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية بوليفية

أعلن سلاح الجو في بوليفيا عن مصرع 6 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية خفيفة، أمس السبت.

وقال سلاح الجو في بيان إن الحادث أسفر عن مقتل طاقم الطائرة المكون من فردين وأربعة إسبان كانت تنقلهم قبل إعادتهم إلى بلادهم، بسبب تفشي وباء كورونا.

وأوضح البيان أن الحادث وقع قرب مدينة ترينيداد بجنوب شرق البلاد حيث كان من المفروض نقل الركاب إلى سانتا كروز.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الطائرة أبلغت عن عزمها العودة إلى المطار في ترينيداد بعد 12 دقيقة من الإقلاع بسبب تعطل المحرك، قبل فقدان الاتصال بها.

المصدر: رويترز