وفاة جندي فرنسي متأثرا بإصابته في مالي

توفي جندي من الفيلق الأجنبي الفرنسي بمستشفى عسكري بالقرب من باريس متأثرا بإصابة تعرض لها خلال عملية عسكرية في مالي الأسبوع الماضي.

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وقالت الرئاسة الفرنسية إن "البريغادير دميترو مارتينيوك من فوج الفرسان الأجانب الأول، توفي بعد إصابته في انفجار عبوة ناسفة يوم 23 أبريل"، خلال عملية "ضد الجماعات الإرهابية".

[#CEMA] « Toutes mes pensées vont à la famille, aux proches et aux frères d’armes du brigadier Dmytro MARTYNYOUk, mort pour la France le 1er mai 2020 des suites de ses blessures. » Général Lecointre pic.twitter.com/oCIKALYro6 — État-Major Armées (@EtatMajorFR) May 2, 2020

وقتل 13 جنديا في تحطم طائرة هليكوبتر في مالي في نوفمبر الماضي في أسوأ خسارة للقوات الفرنسية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ولدى فرنسا 5100 جندي في مالي ومنطقة الساحل عموما، لكن الوضع الأمني تدهور منذ تدخلها عام 2013 لوقف تقدم المتطرفين إلى العاصمة المالية باماكو.

المصدر: رويترز