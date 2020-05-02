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وفاة جندي فرنسي متأثرا بإصابته في مالي

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وفاة جندي فرنسي متأثرا بإصابته في مالي
Reuters
صورة من الأرشيف
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توفي جندي من الفيلق الأجنبي الفرنسي بمستشفى عسكري بالقرب من باريس متأثرا بإصابة تعرض لها خلال عملية عسكرية في مالي الأسبوع الماضي.

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وقالت الرئاسة الفرنسية إن "البريغادير دميترو مارتينيوك من فوج الفرسان الأجانب الأول، توفي بعد إصابته في انفجار عبوة ناسفة يوم 23 أبريل"، خلال عملية "ضد الجماعات الإرهابية".

وقتل 13 جنديا في تحطم طائرة هليكوبتر في مالي في نوفمبر الماضي في أسوأ خسارة للقوات الفرنسية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ولدى فرنسا 5100 جندي في مالي ومنطقة الساحل عموما، لكن الوضع الأمني تدهور منذ تدخلها عام 2013 لوقف تقدم المتطرفين إلى العاصمة المالية باماكو.

المصدر: رويترز

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