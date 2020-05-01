ترامب: ندرس إجراءات كثيرة فيما يخص الصين

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته تدرس إجراءات كثيرة بحق الصين في ظل جائحة فيروس كورونا التي بدأ انتشارها من مدينة ووهان الصينية.

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وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة، ردا على سؤال حول ما إذا كان يدرس فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع الصينية: "ننظر في أشياء كثيرة".

وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي أن بإمكانه فرض رسوم جديدة على السلع من الصين من أجل "معاقبتها" على انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يريد التخلي عن التزامات الدين الحكومي.

ووجه الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة إلى الصين، متهما إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل السلطات الصينية مع هذا الموضوع.

وأعلن ترامب، الخميس، أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من معهد الفيروسات بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك، رغم أن الاستخبارات الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية أكدتا أن هذه السلالة لها أصل طبيعي.

المصدر: وكالات