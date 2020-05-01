هاريسون فورد يقتحم بطائرته مدرج هبوط في وقت إقلاع طائرة أخرى

فتحت السلطات في مطار كاليفورنيا بالولايات المتحدة اليوم الجمعة تحقيقا لمعرفة ظروف عبور الممثل الأمريكي هاريسون فورد بطائرته مدرج الهبوط في وقت كانت تهم فيه طائرة أخرى بالإقلاع.

وسجل الخطأ في مطار بمنطقة لوس أنجلوس، ولم يؤد إلى ضحايا أو أضرار، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أنه من الممكن أن يكون فورد لم يسمع جيدا أو أساء فهم تعليمات برج المراقبة.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية، إنها "تجري تحقيقا حول الحادث"، مضيفة، أنه "كانت هناك مسافة 1.3 كيلومتر تفصل بين الطائرتين".

بدوره، قال الممثل الأمريكي في تسجيل صوتي لما حصل: "عذرا سيدي، لقد فهمت العكس. أنا آسف جدا".

وسبق لفورد "77 عاما"، والمعروف بأدوار مثل "إنديانا جونز"، وشخصية "هان سولو في سلسلة حرب النجوم"، أن كانت له مغامرات كهذه في مجال الطيران.

وأفلت هاريسون فورد عام 2017، من العقاب بعد حادث وقع في مطار آخر في جنوب كاليفورنيا، حيث حط خطأ بطائرته على مدرج تسلكه الطائرات للسير فقط، وليس على مدرج الهبوط، وقد مر خلال ذلك فوق طائرة "بوينغ 737" كانت تنقل 110 ركاب وطاقما من ستة أفراد.

المصدر: "الإمارات اليوم"