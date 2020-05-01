اعتداء عنصري على مسجد غربي ألمانيا

تعرض مسجد غربي ألمانيا لاعتداء عنصري، يوم الجمعة، حيث أقدم مجهولون على كتابة عبارات معادية للمسلمين على جدران المسجد.

إقرأ المزيد

وأفادت صحيفة "دايلي صباح" التركية، بأن شخصين مجهولي الهوية، كتبوا على جدران مسجد "توغرا" التابع لمنظمة "الرؤية الوطنية للمجتمع الإسلامي" (IGMG) في مدينة "غلزنكيرشن" غربي ألمانيا، جملا عنصرية من قبيل "أخرجوا من ألمانيا" و"من النظام إلى الفوضى".

وأشارت إلى أن الاعتداء العنصري جرى حوالي الساعة 01.30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وأن كاميرات المسجد سجلت عملية الاعتداء بالكامل.

وقال كاظم أونلو، رئيس جمعية "توغرا"، إن الشرطة الألمانية هرعت إلى مكان الحادث فور الإبلاغ عنها، إلا أنها رفضت كتابة محضر تحقيق بشأن الحادثة.

وانتقد أونلو، سلوك الشرطة في رفضها فحص سجلات الكاميرا الأمنية للمسجد التي وثقت الحادث، وقالت إنه لا حاجة لذلك، وفق تعبيره.

المصدر: دايلي صباح