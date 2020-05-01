شركة أمريكية تعلن عن تحركات سريعة نحو بدء توزيع عقار جديد واعد ضد فيروس كورونا

أعلنت شركة "جيلياد ساينسز" الأمريكية للأدوية، اليوم الجمعة، أنها تتحرك سريعا مع سلطات الولايات المتحدة للحصول على موافقة على إنتاج وتوزيع عقار جديد ضد فيروس كورونا.

وقال دانييل أوداي، الرئيس التنفيذي لشركة "جيلياد ساينسز"، التي تعمل على صنع العقار التجريبي الجديد "رمديسيفير" المضاد للفيروس، في حديث لقناة "CNN" الأمريكية: "نتحرك سريعا جدا مع وكالة الأغذية والأدوية".

وتابع أوداي: "يجري التعاون مع وكالة الأغذية والأدوية والمفوض، ستيفن هان، وفريقه بشكل رائع، وأتوقع أنهم سيتحركون سريعا جدا".

وشدد أوداي على أن شركة "جيلياد ساينسز" مستعدة لـ"ضمان إيصال هذا الدواء إلى أكبر عدد ممكن من المرضى وفي أسرع وقت بعد الحصول على المصادقة".

وتابع: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا مصممون جميعا على جعل هذا العقار متاحا للمصابين في كل أنحاء الكرة الأرضية".

وأشار أوداي إلى أن الشركة تفهم جيدا مسؤوليتها عن تغيير الوضع خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أعلنت "جيلياد ساينسز" أنها تنوي أنتاج 1.5 مليون جرعة (140 ألف دورة علاج تستمر 10 أيام) من الدفعات الأولى لعقارها في إطار جهود مكافحة الفيروس، مشيرة إلى نيتها العمل مع الشركاء الدوليين لتوسيع إنتاج العقار المحتمل.

وذكرت أنها تتوقع تنفيذ نحو مليون دورة علاج بدواء "رمديسيفير" حتى ديسمبر 2020، ليبلغ هذا العدد في 2021 عدة ملايين.

المصدر: CNN + رويترز