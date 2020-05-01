الوفيات بكورونا في إسبانيا تعاود الارتفاع لكن الحصيلة تقل لليوم الثاني عن 300 ضحية

بعد تسجيل يوم أمس أدنى حصيلة ضحايا يومية منذ أسابيع، عاد معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسبانيا إلى الارتفاع في الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الجمعة أن حصيلة الوفيات جراء كورونا في البلاد ارتفعت منذ أمس بـ281 حالة جديدة وبلغت 24824، (مقارنة مع 268 حالة وفاة سجلت في اليوم السابق).

وعلى الرغم من هذا الارتفاع الطفيف، فثمة مؤشرات إيجابية واضحة في وتيرة تفشي كورونا في إسبانيا، وخاصة أن حصيلة الوفيات اليومية تقل لليوم الثاني على التوالي عن 300 حالة.

في الوقت نفسه، شهدت حصيلة الإصابات بكورونا في إسبانيا ارتفاعا بـ1763 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة (من 213435 إلى 215216 حالة)، ما يمثل ارتفاعا حادا مقارنة مع معدلات يوم أمس (518 إصابة جديدة).

ووصل عدد المتعافين من كورونا في إسبانيا حتى الآن إلى 115 ألف شخص تقريبا.

وقد شرعت الحكومة الإسبانية تدريجيا في تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، رغم تمديد حالة التعبئة العامة حتى التاسع من مايو الجاري.

واعتبارا من 26 أبريل، يسمح للأطفال تحت سن 14 عاما بالتنزه قرب منازلهم برفقة أوصيائهم الكبار لمدة ساعة يوميا.

وتعهد رئيس الوزراء الاشتراكي، بيدرو سانتشيز، مؤخرا بالسماح للمواطنين بممارسة الرياضة والتنزه برفقة الأشخاص الذين يقيمون معهم في الهواء الطلق اعتبارا من الثاني من مايو، شريطة أن تستمر معدلات الإصابة في التراجع.

المصدر: El País