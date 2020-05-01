أمريكا تتهم رئيس دولة بتجارة المخدرات !

علق مكتب رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز على المعلومات الصادرة من مكتب المدعي العام الأمريكي والمتعلقة بتورط هيرنانديز في تجارة المخدرات، واعتبرها "كاذبة مئة في المائة".

وجاء في بيان المكتب: "إن ورود اسم رئيس هندوراس في تهم جنائية ضد الرئيس السابق للشرطة في هندوراس هو خطأ 100%، وإن الحقائق المقدمة من المصادر المفتوحة تظهر مرة أخرى أن اعترافات تجار المخدرات غير موثوقة"

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وفي وقت سابق، اتهم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك الرئيس السابق للشرطة في هندوراس، خوان كارلوس بونيلا فالاداريس، بتجارة المخدرات. وتم ذكر الرئيس هيرنانديز في هذه الوثيقة "باعتباره الحامي المزعوم لرؤساء مافيا المخدرات".

وظهرت الاتهامات ضد قائد الشرطة كجزء من تحقيق ضد شقيق رئيس هندوراس، خوان أنطونيو هيرنانديز، الملقب بطوني.

يذكر أن طوني هرنانديز، شقيق الرئيس، تم توقيفه في مدينة ميامي الأمريكية في 2018. ووجهت إليه تهمة المساعدة في تهريب نحو 220 طنا من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، مستفيدا من الغطاء الذي يؤمنه له شقيقه الرئيس خوان أورلاندو هرنانديز.

وتم التطرق إلى رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز في ملف قضية شقيقه كشريك، ولكن لم توجه اتهامات رسمية إليه.

المصدر: نوفوستي