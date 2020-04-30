نيويورك تسجل انخفاضا لافتا في معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الخميس، انخفاضا لافتا جديدا لمعدل الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، مع رصد 306 حالات جديدة مقارنة مع 300 أمس الأربعاء.

وأفاد حاكم نيويورك، أندرو كوومو في مؤتمر صحفي عقده الخميس، بارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا في ولايته بواقع 306 حالات، لتصل إلى مستوى 18374.

ويمثل هذا الرقم انخفاضا ملموسا جديدا لعدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في ولاية نيويورك، أكبر بؤرة للتفشي في الولايات المتحدة، حيث سجلت في إحصائية يوم 28 أبريل 335 حالة وفي 29 أبريل 330.

وذكر كوومو مع ذلك أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع بواقع 933 ليصل إلى نقطة 307091 حالة، وذلك تزامنا مع انخفاض العدد العام للمرضى في المستشفيات إلى أقل من 12 ألفا وتراجع عدد المصابين الجدد يوميا فيها بأكثر من 500 حالة إلى 487.

المصدر: وكالات