تركيا: أجلنا نشر منظومات "إس-400" الروسية بسبب الجائحة لكن العملية ستمضي قدما

أكدت تركيا أنها قررت تأجيل نشر منظومات الصواريخ للدفاع الجوية "إس-400"، التي اشترتها من روسيا، بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أنها أكدت عزمها تنفيذ هذه العملية بعد تجاوز الأزمة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تصريح أدلى به اليوم الخميس خلال مشاركته في اجتماع افتراضي نظمه المجلس الأطلسي: "حدث تأجيل بسبب فيروس كورونا، لكن العملية ستمضي قدما وفقا للخطة".

وأشار قالن إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد مرارا لنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، اهتمام تركيا بشراء منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" من الولايات المتحدة.

وتسلمت تركيا في عام 2019 منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، ما تسبب بأزمة في العلاقات التركية الأمريكية، ومعارضة إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي أكد مرارا رفض بلاده للصفقة المبرمة في 2017، بحجة أن هذه الأسلحة الروسية لا تتماشى مع نظام دفاع حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن أن تكون جزءا منها.

وبدأت الولايات المتحدة، يوم 17 يوليو الماضي، وردا على إصرار تركيا على تطبيق صفقة شراء منظومات "إس-400"، تعليق مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات "F-35"، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر بالتعاون بين البلدين، فيما هددت بفرض عقوبات على الجانب التركي، الأمر الذي يدعو إليه المشرعون الأمريكيون.

المصدر: وكالات