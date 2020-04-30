إيران تسجل أقل معدل إصابات بفيروس كورنا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و71 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الخميس، تسجيل 983 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الاجمالي إلى 94640، من بينهم 2976 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 71 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6028".

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ولفتت الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 75103، فضلا عن إجراء 463295 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم.

من جهته دعا وزير الصحة سعيد نمكي المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية الضرورية محذرا من موجة رهيبة من العدوى في حال عدم التقيد، "نوجه اللوم لبعض المواطنين الذين يعتقدون أن الأوضاع عادية وأنه تم القضاء على كورونا ونقول إنه في حال إصابة من لم يصابوا بالفيروس سنكون في مواجهة موجة رهيبة ومخيفة من انتشار عدوى كورونا.

وأضاف نمكي، "ينبغي أن نكون مستعدين لحملة جديدة من كورونا تتزامن مع حملة الأنفلونزا خلال الخريف المقبل".

المصدر: RT