الصين ترفض بشكل قاطع التحقيق الموجه لاتهامها بالمسؤولية عن تفشي كورونا

أعلن نائب وزير الخارجية الصيني، يوي يوتشنغ، أن بلاده تدعو الى تعاون دولي واسع في مجال دراسة أصول الفيروس التاجي "كوفيد – 19"، الا انها ضد الاتهامات الموجهة لها في تفشي الجائحة.

وقال المسؤول في الخارجية الصينية خلال مقابلة مع قناة تلفزيون "إن بي سي" الأمريكية: "نعارض وضع الصين في قفص الاتهام من دون أي دليل على ذنبها، ومن ثم نبحث عن هذه الأدلة بمساعدة ما يسمى بالتحقيق الدولي. نحن ضد هذا التحقيق الدولي بشكل قاطع".

كما وصف يوي يوتشنغ مطالبة بعض الدول بتعويضات من الصين عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي، بـ"العبثية".

وأكد الدبلوماسي الصيني الرفيع أن "ملاحقة الصين ومطالبتها بالتعويض مجرد مهزلة سياسية عبثية"، لافتا إلى أن بلاده ذاتها كانت ضحية للعدوى وتكبدت خسائر كبيرة.

وتساءل نائب رئيس الدبلوماسية الصينية مستنكرا بقوله: "بما أن مطالبة الصين بالتعويضات تعد غير مبررة وغير قانونية، فبماذا تختلف عن الابتزاز من قبل أشخاص غير نزيهين؟".

وتابع المسؤول الصيني قائلا إن "جمهورية الصين الشعبية تعتقد أن المطالبة بالتعويض ليست سوى محاولة من هؤلاء الأشخاص لإلقاء مسؤولية عدم قدرتهم على مكافحة العدوى، على عاتق الصين".

المصدر: إنترفاكس