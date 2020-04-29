لأول مرة.. عدد المتعافين من كورونا في إسرائيل يتجاوز المصابين

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تجاوزت عدد الحالات النشطة لأول مرة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا بلغ حتى اليوم 15782، بما فيها 7929 حالة شفاء.

ولا يزال 7641 شخصا يخضعون للعلاج من كورونا 120 منهم في حالة خطرة، بمن فيهم 91 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغت حصيلة ضحايا الوباء حتى اليوم 212 حالة وفاة، بتسجيل وفاتين جديدتين منذ مساء أمس.

ويأتي ذلك في وقت تحتفل فيه إسرائيل بالذكرى الـ72 لقيامها وسط إجراءات وقائية طبية صارمة، بما في ذلك الحظر المفروض على أي تجمعات شعبية.

وتبث معظم الفعاليات الرسمية المقامة بهذه المناسبة مباشرة عبر وسائل الإعلام.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل