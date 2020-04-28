كوريا الجنوبية تنشئ شارعا للأكل الحلال

قال رئيس منطقة يونغ سان-غو، في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، إنه سينشئ شارعا للأكل الحلال في حي ايتوان، الذي يشتهر بالأطباق العالمية بالقرب من مسجد العاصمة المركزي.

وأضاف سونغ جانغ-هيون اليوم الثلاثاء، أن الشارع سيتيح الراحة للسياح المسلمين والمحليين الراغبين في تجربة جديدة.

ومن المتوقع أن تنفذ المنطقة عمليات الإنشاء مثل صيانة الطرق ورصفها وتوسيع رصيف المشاة وغيرها لإنشاء الشارع.

وتبلغ تكاليف عمليات الإنشاء 1.1 مليار وون (896 ألف دولار).

ويعيش المجتمع المسلم بالقرب من المسجد المركزي في سيئول، والذي تأسس في عام 1976، وهناك حوالي 50 محلا للمطاعم الحلال والبقالات الحلال.

ويزور السياح المسلمون القادمون إلى سيئول، كثيرا حي ايتوان لتناول الأكل الحلال، فضلا عن الزوار المحليين لتذوق العديد من الأطعمة العالمية.

وسبق أن أعدت المنطقة نسختين من الخريطة حول مطاعم الحلال باللغات الكورية والإنجليزية، والعربية، في عام 2018 من خلال إجراء مسح كامل للمطاعم الحلال، وتشمل الخريطة صور المطاعم وعناوينها وأرقامها وغيرها.

المصدر: يونهاب