الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر وتؤكد: جائحة فيروس كورونا بعيدة عن نهايتها

أكدت منظمة الصحة العالمية أن جائحة فيروس كورونا المستجد بعيدة عن نهايتها، مشددة على أنها تؤثر كثيرا على القدرات الخاصة بمكافحة الأمراض الأخرى.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "في الوقت الذي يواصل فيه COVID-19 إحداث الخسائر، نشعر بقلق عميق من تأثيره على الخدمات الصحية الأخرى، خاصة في ما يتعلق بالأطفال ومسألة اللقاحات".

وأضاف أن "التحالف العالمي للقاحات والتحصين" أكد في هذا السياق أن 21 دولة على الأقل تفيد بأنها تعاني من نقص في اللقاحات ضد أمراض أخرى نتيجة القيود على نقل البضائع عبر الحدود وعوامل أخرى.

ومع ذلك شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أن "جائحة فيروس كورونا المستجد لا تزال بعيدة عن نهايتها".

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق خاص تجاه احتمال تفشي الفيروس في إفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض بلدان آسيا.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد، يوم 11 مارس، جائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 3 ملايين إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك 208 آلاف وفاة و890 ألف حالة شفاء.

المصدر: وكالات