كوريا الشمالية تنشر خبرا جديدا حول زعيمها وسط تقارير عن تدهور حالته الصحية

نشرت بيونغ يانغ، اليوم الاثنين، خبرا جديدا حول زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في ظل التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تدهور حالته الصحية.

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وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن، كيم جونغ أون بعث اليوم الاثنين برسالة تهنئة إلى رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بمناسبة العيد الوطني في بلاده.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله في الرسالة: "بهذه المناسبة أود الإعراب عن قناعتي بأن العلاقات التقليدية للصداقة والتعاون بين دولتينا ستشهد توسعا وتطورا دون أي انقطاع".

وعبر زعيم كوريا الشمالية في رسالته عن تمنياته لجنوب إفريقيا بـ"تحقيق مزيد من النجاحات في العمل من أجل تحفيز الوحدة الوطنية وتطوير البلاد في المجال الاجتماعي الاقتصادي".

ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ يوم 11 أبريل، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.

وانتشرت تقارير إعلامية حول إصابة كيم جونغ أون بـ"مرض خطير" بعد تغيبه عن الدورة السنوية للمجلس الأعلى للشعب يوم 12 أبريل، خاصة بعد عدم حضوره، ولأول مرة منذ توليه زمام السلطة، المراسم الرسمية للاحتفال بعيد الميلاد الـ108 لمؤسس دولة جمهورية كوريا الديمقراطية الشمالية، كيم إل سونغ.

وعلى الرغم من ورود تقارير إعلامية عدة حول "مرض" كيم جونغ أون، مترافقة مع شائعات حول وفاته، إلا أن كوريا الشمالية لم تعلق بشكل رسمي حتى الآن على موضوع الحالة الصحية لزعيم البلاد.

المصدر: وكالات