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السلفادور تجيز استخدام "القوة المميتة" لوقف العنف في ظل كورونا

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السلفادور تجيز استخدام
Reuters
السلفادور
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أجاز رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، استخدام الشرطة والجيش "القوة المميتة" ضد أفراد العصابات لوقف تزايد أعمال العنف أثناء جائحة فيروس كورونا.

وقال أبو كيلة مساء الأحد، "على أفراد الشرطة والقوات المسلحة إعطاء الأولوية لحماية حياتهم وحياة رفاقهم والمواطنين الشرفاء. استخدام القوة المميتة مسموح به دفاعا عن النفس ومن أجل الدفاع عن حياة مواطني السلفادور".

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وسجلت السلفادور 24 جريمة قتل يوم الجمعة، في أسوأ حصيلة يومية منذ تولي أبو كيلة السلطة في يونيو الماضي، مما دفعه لإصدار أمر بفرض قيود على الحركة بالسجون التي تؤوي أفراد عصابات لمدة 24 ساعة.

وبحلول مساء الأحد سجلت الشرطة 29 جريمة قتل أخرى، مما دفع أبو كيلة إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة ضد العصابات، التي قال إنها تستغل انشغال قوات الأمن في المساعدة باحتواء تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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