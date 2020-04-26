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إيران.. تعافي أصغر رضيع وأمه من فيروس كورونا (صورة)

أخبار العالم

إيران.. تعافي أصغر رضيع وأمه من فيروس كورونا (صورة)
Reuters
إيران
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أعلنت جامعة مدينة يزد للعلوم الطبية وسط إيران، عن تعافي رضيع وأمه من فيروس كورونا في أحد مشافي المدينة.

وقال محمود نوري شادكام نائب رئيس الجامعة، والذي أشرف على العلاج، أن الرضيع ولد قبل 40 يوما مصابا بفيروس كورونا، من أمه.

وأضاف شادكام أن وزن الرضيع اليوم بلغ 1200 غرام بعد أن كان يزن 800 عند ولادته، مؤكدا أنه تعافى وأمه من فيروس كورونا.

إيران.. تعافي أصغر رضيع وأمه من فيروس كورونا (صورة)

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 89328، والوفيات 5650.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم الأحد إلى انخفاض طفيف في حالات الإصابة، فيما الوفيات بلغت 76، والإصابات 1134، مقارنة مع الجمعة الذي سجلت فيه 93 وفاة و1168 إصابة.

المصدر: RT

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