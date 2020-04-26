الهند تسجل ارتفاعا قياسيا بحالات كورونا

في حصيلة يومية قياسية، سجلت الهند 1990 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 26496 شخصا.

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وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الأحد، أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 49 خلال يوم وبلغ 824.

وسجلت البلاد الرقم القياسي السابق في الإصابات خلال يوم الخميس، عندما تم رصد 1684 حالة جديدة.

وحسب بيانات وزارة الصحة، فإن 5804 مرضى بكورونا تماثلوا للشفاء، بينما لا يزال 19868 آخرون يتلقون العلاج.

وفي وقت سابق مددت السلطات الهندية فترة الحجر الصحي العام في البلاد حتى 3 مايو.

المصدر: وكالات