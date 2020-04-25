ترامب يعد إثيوبيا بأجهزة تنفس اصطناعي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده سترسل شحنة من أجهزة التنفس الاصطناعي إلى إثيوبيا لمساعدتها في علاج المصابين بفيروس كورونا، تلبية لطلب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وقال ترامب بتغريدة في "تويتر"، إنه أجرى اليوم السبت مكالمة هاتفية مع آبي أحمد، مضيفا: "تحتاج بلاده إلى أجهزة تنفس اصطناعي والولايات المتحدة في وضع جيد لمساعدته. سنقوم بذلك!".

Just spoke to Prime Minister Abiy Ahmed Ali of Ethiopia. His Country needs Ventilators, and the U.S. is in good position to help him. We will! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2020

وقبل يومين، قال ترامب إنه سيساعد المكسيك وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا بتلك الأجهزة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تنتج حاليا كميات كافية منها وحتى تصنعها احتياطا.

المصدر: RT