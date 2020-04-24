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"رويترز": الاشتباه بإصابة العشرات من أفراد طاقم مدمرة KIDD الأمريكية بكورونا

ورطة رئيس مع الكمامة

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وجد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، نفسه في موقف محرج، أثناء حديث وجهه لمواطنيه في 23 أبريل، بسبب الفيروس التاجي.

وخلال بث مباشر، حاول الرئيس الجنوب إفريقي، ارتداء كمامة، إلا أن الأمر لم يجر كما يجب، ولم تأخذ الكمامة مكانها،واستقرت على عيني الرئيس مسببة إرباكا له.

يذكر أن خبراء وزارة الطوارئ الروسية نصحوا في 17 أبريل بالتوقف عن ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، ووصفوا ذلك بأنه أمر غير عملي، مشددين على فوائد استنشاق الهواء الطلق، وضرورة التقيد بارتداء مثل هذه الأقنعة الواقية في الأماكن المكتظة.

المصدر: وكالات

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