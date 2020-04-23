الحرس الثوري الإيراني: صراخ الأمريكيين والغرب يدل على أهمية نجاح إيران في إطلاق قمرها الصناعي

قال علي حاجي زادة قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، إن صراخ الأمريكيين والغرب، يدل على أهمية نجاح إيران في إطلاق قمرها الصناعي وإيصاله إلى مداره.

وأكد زادة أن "جميع مراحل صناعة القمر وإطلاقه تمت من دون علم أجهزة المخابرات الغربية ولهذا فوجئت".

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني أنه "لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية ارتكاب أي حماقة ضد إيران... ما يصرح به المسؤولون الأمريكيون للاستهلاك الداخلي لا أكثر".

وأكد أن بلاده ستعزز قدراتها الدفاعية والعسكرية والفضائية لضمان أمن إيران القومي.

وفي ما يخص قصف إيران للقواعد الأمريكية في العراق ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، قال زادة: "لم نكن نتوقع ألا ترد الولايات المتحدة الأمريكية على قصفنا قاعدة عين الأسد في العراق، وكنا بانتظار قصفها عدة مواقع".

وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية كانت ستسهدف مئات المواقع، لو ردت الولايات المتحدة على قصف قاعدة عين الأسد، واضاف: "ظاهر الولايات المتحدة يختلف عن باطنها ونحن نعرف باطنها ولا يمكنها ارتكاب أي حماقة تجاه إيران".

المصدر: RT