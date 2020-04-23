رئاسة جمهورية كوريا الجنوبية تقطع الشك باليقين بشأن الوضع الصحي لزعيم كوريا الشمالية

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، إن كبار مسؤولي الأمن أكدوا عدم رصد أنشطة غير عادية في كوريا الشمالية، فيما يتعلق بالتكهنات حول صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

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وقال المكتب الرئاسي في بيان صحفي، بعد اجتماع إن مجلس الأمن الوطني: "أكد عدم وجود علامات غير عادية داخل كوريا الشمالية".

وكان كيم البالغ من العمر 36 عاما توارى عن الأنظار منذ 12 أبريل، وتغيب عن الحفل السنوي الرئيسي لإحياء ذكرى مولد جده الراحل كيم إيل-سونغ في الخامس عشر من أبريل.

وقد أفادت بعض التقارير بأنه خضع لجراحة في القلب، ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه قوله إن واشنطن لديها معلومات استخباراتية تفيد بأنه في خطر شديد.

لكن مسؤولي المكتب الرئاسي قالوا إن الأعمال تسير كما هو معتاد في الشمال، بينما يقيم كيم حاليا في "منطقة محلية" وليس في بيونغ يانغ.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قالت أمس الأربعاء إن كيم أرسل رسالة شكر إلى الرئيس السوري بشار الأسد، ردا على تهنئة الأخير له بمناسبة ذكرى ميلاد جده الراحل كيم إيل-سونغ الأخيرة، المعروفة باسم يوم الشمس.

في المقابل، لم تتطرق وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، إلى صحة كيم أو إلى مكانه.

المصدر: يونهاب