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روسيا وقطر تتعاونان في تطوير لقاح ضد كورونا

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روسيا وقطر تتعاونان في تطوير لقاح ضد كورونا
Reuters Yves Herman
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أكد السفير الروسي لدى قطر نور محمد خولوف أن هناك تعاونا بين موسكو والدوحة في مسألة إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر خولوف اليوم الأربعاء، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن موسكو والدوحة تتعاونان بشكل وثيق منذ أول أيام جائحة "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن الوزارات المختصة في الدولتين تبذل جهودا مشتركة نشطة بغية الوصول إلى لقاح ضد الفيروس.

كما لفت السفير إلى أن السلطات القطرية تدرس إمكانية استخدام أجهزة روسية متطورة تتيح تشخيص الإصابة بكورونا خلال 2-4 ساعات فقط، مشيرا إلى أن موسكو قد صدرت هذه الأنظمة إلى 13 دولة أخرى.

وثمن الدبلوماسي الروسي حزمة الإجراءات الطارئة التي اتخذتها القيادة القطرية بغية الحد من انتشار كورونا في البلاد.

المصدر: نوفوستي

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