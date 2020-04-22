البابا في يوم الأرض: الطبيعة لن تغفر لنا تعدينا عليها

وجه البابا فرنسيس اليوم الأربعاء، نداء مؤثرا لحماية البيئة في الذكرى 50 لـ"يوم الأرض"، قائلا إن "فيروس كورونا المستجد أظهر أن بعض التحديات تحتاج إلى رد فعل عالمي".

وأشاد البابا بالتحركات المطالبة بحماية البيئة، قائلا، إنه "من الضروري أن يخرج الشباب إلى الشوارع ليعلمونا أشياء ظاهرة بوضوح.. أنه لن يكون هناك مستقبل لنا إذا دمرنا البيئة التي تحمي وجودنا".

وخاطب البابا جمهوره في بث مباشر من مكتبته بسبب إجراءات عزل كورونا، مرددا "أن الله يغفر دائما، وأن الإنسان يغفر أحيانا، لكن الطبيعة لا تسامح أبدا".

وتابع: "إذا أسأنا بشدة للأرض، فإن ردها سيكون سيئا للغاية".

المصدر: "رويترز"