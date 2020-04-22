ترامب: أمرت القوات البحرية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بالسفن الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه أمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفن الولايات المتحدة.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2020

وأعلن الجيش الأمريكي يوم 15 أبريل، أن 11 زورقا تتبع للحرس الثوري الإيراني، نفذت عمليات "اقتراب ومضايقة خطيرة" لسفن من البحرية الأمريكية في الخليج.

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وأضاف الجيش الأمريكي حينها، أن الزوارق الإيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي، مؤكدا أن تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي "خطيرة واستفزازية".

من جهته شدد الحرس الثوري على أنه سيرد بشكل حاسم على أي خطأ حسابي للأسطول الأمريكي في الخليج، واصفا ادعاءات الجانب الأمريكي حول حادث 15 أبريل بأنها "مزورة" وعلى "غرار أفلام هوليوود".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح.

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وقال الحرس الثوري إنه تم إطلاق أول قمر صناعي عسكري إيراني "نور 1" باستخدام الصاروخ الحامل "قاصد" على مرحلتين، مشيرا إلى استقرار القمر في المدار على مسافة 425 كم من سطح الأرض.

وأضاف الحرس الثوري أن إطلاق الصاروخ الحامل تم بنجاح من الصحراء وسط إيران، معتبرا ذلك "إنجازا كبيرا وتطورا حديثا في المجال الصاروخي الإيراني".

وصرح قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، بأن إطلاق القمر الصناعي العسكري إلى الفضاء سيطور قدرات إيران الدفاعية، وسيمكنها من يوسع نطاق معلوماتها الاستخباراتية الاستراتيجية.

وأكد سلامي أن توصل القوات الجوية في الحرس الثوري إلى تكنولوجيا الفضاء ضرورة هامة، وإنجاز استراتيجي يمنحنا خارطة دفاعية شاملة ويوسع مساحة قدراتنا الدفاعية على شاكلة الجيوش الأقوى في العالم.

المصدر: وكالات + تويتر