الصين.. تركيز الجهود على كشف بؤر لفيروس كورونا خاصة في المستشفيات

أعلنت الحكومة الصينية أنها ستولي اهتماما بالغا للتعامل مع بؤر انتشار عدوى كورونا، وخاصة في المستشفيات، حسبما جاء في اجتماع حكومي عقده رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ.

كما دعت الحكومة، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الدولة الصيني (الحكومة)، اليوم الأربعاء، إلى توسيع حملة الكشف عن الإصابات بمرض "كوفيد-19" في البلاد بواسطة الفحوص، وتصنيع تجهيزات أكثر فعالية بهذا الغرض.

وشهدت مدينة هاربن بشمال شرق الصين عديدا من حالات تفشي فوريس كورونا المستجد في مستشفياتها.

المصدر: رويترز