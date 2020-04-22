سويسرا.. ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة في سويسرا، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 1217 حالة، من أصل 1187 إصابة منذ أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "عدد الاختبارات الايجابية (مصاب)، ارتفع أيضا إلى 28268، مسجلا تباطؤا عن الحالات الجديدة في الأيام الأخيرة".

وتخطط الحكومة السويسرية، اعتبارا من 27 أبريل الجاري، إلى التخفيف التدريجي للقيود والإجراءات التي فرضتها في البلاد بسبب كورونا.

وأوضحت، أنها ستتيح للمستشفيات العمل في كل القطاعات، وكذلك السماح بفتح محلات تصفيف الشعر والمساج، على أن يعقب ذلك فتح المدارس الابتدائية والمتاجر والأسواق اعتبارا من 11 مايو المقبل.

وستشمل المرحلة الثالثة فتح المدارس الثانوية والمهنية والجامعات اعتبارا من الثامن من يونيو.

المصدر: "رويترز"