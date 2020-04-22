فندق إيطالي يقاضي الصين بجريرة الفيروس التاجي

رفع أحد فنادق منتجع كورتينا دامبيزو الإيطالي دعوى قضائية ضد وزارة الصحة الصينية، بسبب الأضرار التي لحقت به من جراء وباء الفيروس التاجي (كورونا).

ويتهم الفندق السلطات الصينية "بعدم إبلاغ منظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب بانتشار الفيروسات التاجية والوفيات الناجمة عنها في الفترة بين نوفمبر وديسمبر 2019".

علاوة على ذلك، لم تجر الصين، وفق الدعوى القضائية التي يتم النظر فيها من قبل محكمة مدينة بيلونو، الواقعة بشمال شرقي البلاد، الفحوص اللازمة عند المغادرة من مطاراتها، ما تسبب في أضرار جسيمة للسياحة الإيطالية.

وأفاد محامي الفندق ماركو فينولا، في تصريح تلفزيوني، بأن مؤسسات سياحية أخرى قد تحذو حذوه، وذلك لأن عملاءها حرموا من فرصة حضور نهائي كأس العالم للتزلج، الذي كان من المقرر إجراؤه في المدينة على جبال الألب الإيطالية في مارس الماضي.

وقال نص الدعوى إن الفندق أغلق أبوابه بشكل غير متوقع في 12 مارس في ذروة موسم الشتاء "ما أدى إلى عواقب كارثية، بما في ذلك فصل الموظفين وإنهاء عقود التوريد".

وطالب الفندق من محكمة بلونو أن تعترف "بالإغفالات الخطيرة" لوزارة الصحة الصينية التي "لم تسمح للدولة الإيطالية بسرعة اتخاذ الإجراءات التي يتعين اتخاذها في مجال الصحة العامة، والتي من شأنها أن تقلل بلا شك من العواقب السلبية لوباء كوفيد- 19".

المصدر: نوفوستي