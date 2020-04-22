الخماسية الدولية تصيغ وثيقة بشأن "هدنة عالمية" في ظل جائحة كورونا

أكد الكرملين أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تعمل على صياغة وثيقة تطويرا لمبادرة من رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون تهدف لدعم "هدنة عالمية" في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف ردا على سؤال صحفي اليوم الأربعاء: "كما هو معروف، أطلق الرئيس الفرنسي ماكرون مبادرة وأطلع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين عليها خلال اتصال هاتفي بينهما.. والآن يعمل دبلوماسيون من كافة البلدان، عبر اتصالات مرئية للاتفاق على نص وثيقة مشتركة محتملة".

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وأضاف: "سنوافيكم بالتفاصيل عند ظهور معلومات محددة، لكن التحضير جار فعلا".

وكشف بيسكوف أن قمة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن عبر الفيديو قد تعقد "في غضون أيام قليلة".

وكان الكرملين قد ذكر في وقت سابق أن بوتين وماكرون بحثا هاتفيا اقتراح الرئيس الفرنسي لعقد اجتماع قمة افتراضي لزعماء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لدعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الداعية لإعلان وقف إطلاق النار في جميع مناطق النزاعات المسلحة في العالم، بغية مكافحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات