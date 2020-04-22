حصيلة الوفيات بكورونا في إسرائيل تبلغ 187 وقفزة ملموسة في الإصابات

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد بلغت 187 حالة وفاة.

وشهد إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية قفزة بـ443 حالة جديدة، ليرتفع إلى 14326 حالة، حسب بيانات الوزارة.

وقد تماثل 4961 مريضا للشفاء من كورونا في إسرائيل حتى الآن، فيما لا يزال 148 آخرون في حالة خطرة، و111 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل