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8 إصابات بكورونا لأطفال في دارأيتام بطوكيو

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8 إصابات بكورونا لأطفال في دارأيتام بطوكيو
Reuters
أرشيف- اليابان
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ذكرت وسائل إعلام محلية أن دارا لرعاية الأطفال الرضّع والصغار الأيتام في طوكيو أعلنت، اليوم الأربعاء، تسجيل ثماني حالات إصابة لدى الأطفال بفيروس كورونا.

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وقالت وكالة كيودو للأنبا، إن نتيجة اختبار للكشف عن الفيروس خضع له أحد العاملين في المؤسسة جاءت إيجابية (مصاب) يوم 16 أبريل، مما أدى لإجراء فحوص لجميع المقيمين بالدار.

وأضافت الوكالة أنه لم تظهر على أي من الأطفال الثمانية الذين بيّنت الفحوص إصابتهم بالفيروس أعراض شديدة مثل الحمى.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مستشفى سايسيكاي المركزي الذي يشرف صحيا على مؤسسة الأطفال هذه.

وتعتمد اليابان على مؤسسات لرعاية معظم الأطفال الذين لا يمكنهم العيش مع آبائهم لأسباب، مثل تعرضهم لإساءة المعاملة والإهمال.

المصدر: رويترز

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