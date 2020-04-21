ترودو: نرفع تمويل منظمة الصحة العالمية ونسعى لكشف الحقيقة حول بدء جائحة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أن بلاده ترفع تمويلها لمنظمة الصحة العالمية على خلفية جائحة فيروس كورونا، لكنه شدد على سعي كندا لمعرفة الحقيقة حول بدء التفشي الوباء.

وقال ترودو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، تعليقا على موقف كندا من تمويل المنظمة على خلفية شكوك متزايدة لدى حلفاء البلاد مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا بشأن الرواية الصينية حول بدء التفشي: "نقوم بزيادة مساهماتنا من أجل التعامل مع هذه الجائحة، نقدم لهم أموالا بمقدار عشرات ملايين الدولارات في العام".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي: "يجب في الوقت ذاته كشف الحقيقة والحصول على الأجوبة حول سير حدوث ذلك (بدء الجائحة)، لكي نتأكد من أن هذا الأمر لن يتكرر أبدا، وكندا بكل التأكيد تنوي أن تكون جزءا من هذه الجهود".

كما أعلن ترودو أن حكومة بلاده تنشئ صندوقا لتقديم دعم عاجل للسكان بمبلغ 350 مليون دولار كندي (246 مليون دولار أمريكي)، وسيتم إنفاق هذه الأموال عبر دعم منظمات خيرية وغير حكومية تعمل لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتتعرض منظمة الصحة العالمية لانتقادات واسعة من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يتهمها بالانحياز إلى الصين وتقديم معلومات خاطئة حول بدء الجائحة، وأعلن ترامب مؤخرا وقف تمويل هذه المؤسسة الدولية رغم استمرار التفشي.

المصدر: RT + وكالات