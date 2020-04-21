 
مباشر
عاجل
جامعة "جونز هوبكنز": عدد المصابين بـ"كوفيد-19" حول العالم تجاوز 2.5 مليون شخص

بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا في وفيات كورونا بـ828 حالة جديدة

أخبار العالم

بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا في وفيات كورونا بـ828 حالة جديدة
Reuters TOBY MELVILLE
شوارع العاصمة البريطانية لندن في زمن فيروس كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nppa

سجلت السلطات الصحية البريطانية 828 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية في ارتفاع حاد لهذا المعدل مقارنة مع اليومين السابقين.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بـ828 حالة، لتصل إلى مستوى 17337 بعد أن كنت عند نقطة 16509 في بيانات أمس الاثنين.

ويشير هذا الرقم إلى زيادة حادة جديدة للمعدل اليومي للوفيات بالمرض في البلاد، حيث بلغ هذا العدد في إحصائية الأحد 596 حالة و449 الاثنين.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بالفيروس في المملكة المتحدة ارتفعت بـ4301 حالة وبلغت نقطة 129044 مقارنة مع 124743 الاثنين.

وسبق أن أعربت الحكومة البريطانية عن مخاوفها من مواجهة البلاد موجة ثانية من تدهور جائحة فيروس كورونا حال الاستعجال في رفع الإجراءات التقييدية العامة.  

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا