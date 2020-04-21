مؤسس "علي بابا" يدعم منظمة الصحة العالمية بشحنات لمكافحة الفيروس التاجي

تبرع رجل الأعمال الصيني، جاك ما، مؤسس "علي بابا"، الشركة الأكبر في مجال التجارة الإلكترونية، لمنظمة الصحة العالمية بأكثر من 100 مليون قناع واق ووسائط أخرى لمكافحة جائحة كورونا.

ونشر الملياردير الصيني بيانا بالخصوص في موقع تواصل اجتماعي صيني، ذكر فيه أن التبرعات تشمل 100 مليون قناع طبي، ومليون كمامة تنفس "N95"، ونفس العدد من أجهزة اختبارات الحمض النووي للفيروس التاجي.

وقال رجل الأعمال الصيني الشهير في هذا السياق:" إن انتشار الوباء لا يزال متواصلا. كل العالم يصطدم بهذه الحرب. يتعين علينا المسارعة بالتعاون، وبثقة أكثر حزما بإحراز الانتصار في هذا التحدي العالمي. عالم واحد، ورهان واحد".

وكان صندوق جاك ما وشركة علي بابا، قد تبرعتا في وقت سابق لمنظمة الصحة العالمية بـ 2.2 مليون قناع، و20 ألف بدلة واقية، و20 ألف نظارة و50 جهازا للتنفس الصناعي.

وقدّمت هاتان المؤسستان منذ البداية مساعدات لمكافحة وباء الفيروس التاجي لنحو 150 دولة.

المصدر: تاس