بعد نفاد أموالهم وفرارا من كورونا.. سياح يلجؤون لكهف هندي والشرطة تتدخل!

ذكرت الشرطة الهندية أن 6 سياح حاولوا الفرار من جائحة فيروس كورونا من خلال اللجوء لكهف بعد نفاد أموالهم.

إقرأ المزيد

وذكر مفتش الشرطة راجندرا سينج كاتاث أن 4 رجال وامرأتين، من فرنسا والولايات المتحدة وأوكرانيا وتركيا ونيبال، كانوا يعيشون في الكهف بالقرب من ريشيكيش في ولاية أوتارانتشال بشمال الهند منذ 24 مارس.

واشتهرت هذه المنطقة بفضل أفراد المجموعة الموسيقية البريطانية التي يطلق عليها تسمية "بيتلز"، الذين جاؤوا إلى ريشيكيش في عام 1968 بحثا عن ملجأ من بيتليمانيا وتجربة الثقافة الهندية.

وجرى نقل السياح إلى "Swarg Ashram"، حيث سيتم عزلهم لمدة 14 يوما، على الرغم من أن أيا منهم لم تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مفتش الشرطة: "قبل أن يبدأ إغلاق المنطقة، كانوا يعيشون في فندق بمنطقة موني كي ريتي، لكنهم انتقلوا إلى الكهف بعد نفاد أموالهم".

وأضاف: "ومع ذلك، فقد وفروا بعض المال لشراء المواد الغذائية والإمدادات الأخرى".

وتخضع الهند للإغلاق على مستوى عموم البلاد منذ أواخر مارس، حيث يُسمح للسكان بمغادرة منازلهم فقط للحصول على الخدمات الأساسية مثل شراء الأغذية أو الأدوية.

وكان من المقرر رفع الإغلاق في 15 أبريل، ولكن تم تمديده إلى 3 مايو على الأقل.

وسيُسمح بإعادة فتح بعض القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة، اعتبارا من اليوم الاثنين لتخفيف معاناة الهنود الأكثر فقرا.

ووفقا لإدارة السياحة بالولاية، ما زال هناك حوالي 700 سائح أجنبي في ريشيكيش وقد أطلقت الحكومة موقع "ستراند في الهند" على شبكة الإنترنت لمساعدة السياح الأجانب في الهند.

وشرعت دول كثيرة، من بينها ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، في تسيير رحلات خاصة لنقل مواطنيها من الهند.

وأبلغت الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان (1.3 مليار نسمة) عن تسجيل أكثر من 15700 حالة إصابة بالفيروس، من بينها 507 حالة وفاة، بسبب المرض.

المصدر: ديلي ميل