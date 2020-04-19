مسؤولة صحية بريطانية: الحديث عن بلوغ ذروة تفشي فيروس كورونا غير صائب

قالت جيني هاريس نائبة كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، اليوم الأحد، إنه من السابق لأوانه القول إن بريطانيا بلغت ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن هناك مؤشرات على تحسن الوضع.

وأضافت هاريس للصحفيين: "من غير الصائب القول إننا تجاوزنا الذروة لكني أعتقد أن الأمور تسير فيما يبدو في الاتجاه الصحيح".

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وصرحت بأنه يتعين على الناس عدم القفز إلى استنتاجات إيجابية استنادا إلى حصيلة وفيات اليوم الأحد، التي أظهرت أقل زيادة في نحو أسبوعين.

وأشارت هاريس إلى أن الأرقام التي تعلن في يومي عطلة نهاية الأسبوع عادة ما تظهر انخفاضا في الوفيات.

وسجلت السلطات البريطانية خلال آخر 24 ساعة 596 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مستشفيات المملكة المتحدة ما يمثل انخفاضا ملموسا مقارنة مع معدلات الأيام السابقة.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن حصيلة ضحايا الوباء في مستشفيات البلاد بلغت 16060 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية بـ5850 حالة جديدة إلى 120067 إصابة.

المصدر: رويترز