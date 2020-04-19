موزمبيق تطرد مهرب المخدرات البرازيلي "دوس سانتوس" الهارب منذ 20 عاما (صورة)

قال مسؤولون إن موزمبيق طردت مهرب الكوكايين البرازيلي الملقب بفومينو، بعد أن اعتقلته الأسبوع الماضي، في قضية تسلط الضوء على نشاط عصابة برازيلية تعرف باسم "القيادة الأولى للعاصمة".

وجيلبرتو أباريسيدو دوس سانتوس، الملقب بفومينو، هارب منذ أكثر من 20 عاما بعد الفرار من سجن برازيلي حتى إلقاء القبض عليه في فندق فاخر في مابوتو يوم 14 أبريل.

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وقالت وزارة الداخلية في موزمبيق إن فومينو أحد أهم الهاربين المطلوبين لدى البرازيل.

وأفادت الشرطة في بيان، بأن دوس سانتوس طرد لأنه دخل البلاد بشكل غير قانوني، وكانت الشرطة الاتحادية البرازيلية قد قالت إنه يستخدم جواز سفر مزورا.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية اليوم الأحد، إن دوس سانتوس غادر موزمبيق في الصباح الباكر على متن طائرة للقوات الجوية البرازيلية لإعادته إلى بلاده، وأفادت التقارير بأن العملية أجريت سرا لأسباب أمنية.

وتقول السلطات إن عصابة "القيادة الأولى للعاصمة" كانت عند نشأتها مجرد عصابة صغيرة في ساو باولو، لكن نشاطها انتشر في أنحاء البرازيل وباتت تنقل الكوكايين إلى الخارج بشكل متزايد، خاصة إلى أوروبا وإفريقيا.

Yaklaşık 20 yıldır aranan Brezilyalı çete lideri Gilberto Aparecido dos Santos, Mozambik'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Santos'un, Brezilya polisi, ABD ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL'ün katıldığı uluslararası bir operasyonla yakalandığı kaydedildi pic.twitter.com/vVlLJZGZo6 — Medyanın Elli Tonu - #EvdeKalTürkiye (@Medyanin50Tonu) April 15, 2020

[One of the Most Wanted Narcos in Brazil🇧🇷]



"Accusé d’avoir dirigé des opérations de trafic de cocaine pour l’un des gangs les plus puissants du Brésil, Gilberto Aparecido dos Santos, dit Fuminho, a été arrêté ce lundi 13 avril"

[https://t.co/uHFNgx2oY1] pic.twitter.com/oSsmquTKx6 — John's (@GranRwa) April 15, 2020

Gilberto aparecido dos santos



Maputo Moçambique pic.twitter.com/YJweFF6j0M — P. Lucas Sande 🇲🇿 (@PLSreal9) April 15, 2020

المصدر: رويترز