فيتنام تحتج على "انتهاك خطير" من قبل الصين

احتجت فيتنام اليوم الأحد على إعلان الصين عن تأسيس وحدتين إداريتين في جزر ببحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بين الطرفين.

ووصفت الخارجية الفيتنامية، على لسان المتحدث باسمها لي ثي ثو هانغ، الخطوة الصينية الأخيرة بأنها "انتهاك خطير لسيادة فيتنام"، مشددا على أن هانوي تطالب بكين بـ"احترام سيادتها والتخلي عن قراراتها الخاطئة".

وجاء ذلك تعليقا على إعلان السلطات الصينية أمس عن تأسيس منطقتين إداريتين في جزر باراسيل وجزر سبراتلي، الخاضعة لسيطرة مدينة سانشا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، احتجت حكومة هانوي على إغراق حفر السواحل الصيني لقارب صيد فيتنامي قرب جزر باراسيل.

المصدر: رويترز