نيجيريا.. إخلاء سبيل 22 عاملا في "إكسون موبيل" خالفوا قيود الحظر بسبب كورونا

أعلنت ولاية نيجيرية عن إطلاق سراح 22 شخصا من العاملين في شركة "إكسون موبيل" النفطية الأمريكية تم حجزهم في العزل الصحي بعدما انتهكوا حظر التنقل المفروض لاحتواء فيروس كورونا .

وقال نييسوم ويكي، حاكم ولاية ريفرز، أمس الجمعة إن هؤلاء العاملين الـ22 قد ألقي القبض عليهم الأسبوع الماضي بعد أن دخلوا الولاية قادمين من ولاية أكوا إيبوم المجاورة في مخالفة للحظر الساري المفعول والصادر في إطار التقييدات المفروضة منذ الشهر الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن العاملين تم حجزهم في العزل الصحي طبقا للقواعد الصحية، مؤكدا أنه سيتم إحالتهم للمحكمة.

لكن بيان اليوم الصادر عن حاكم الولاية المذكورة، كشف أن السلطات أفرجت عن جميع المقبوض عليهم.

من جانبها لم تصدر "إكسون موبيل" أي تعليق على الموضوع.

جدير بالذكر أن وبورت هاركورت، عاصمة ولاية ريفرز الواقعة في جنوب نيجيريا، تعتبر مركز صناعة النفط في أكبر دولة منتجة للخام في القارة الإفريقية.

وسجلت ريفرز حالتي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، فيما رصدت السلطات النيجيرية 541 حالة إصابة مؤكدة في البلاد، انتهت 19 منها بالوفاة، تعود أبرزها لمدير مكتب رئيس الدولة أبا كياري الذي توفي جراء الفيروس يوم الجمعة.

المصدر: رويترز